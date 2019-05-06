В Киеве улицу на Теремках залило кипятком

В столице произошли очередные прорывы труб горячего водоснабжения. В районе потопа образовались четыре провала.

В Киеве в пятницу, 19 октября, в Голосеевском районе улицу залило кипятком. Об этом сообщает Информатор.

"В пятницу, 19 октября, в Киеве по адресу улица Василия Касияна, 2А весь двор залило кипятком. Это связано с прорывом труб горячего водоснабжения. В районе потопа образовались четыре провала", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что горячая вода потекла на дорогу улицы Маршала Якубовского.

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"Поскольку ливневки были забиты, на проезжей части образовалась огромная лужа. Коммунальщики приехали на место происшествия и перекрыли воду. Только после этого вода постепенно начала отступать", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что после включения горячего водоснабжения в Киеве было зафиксировано более 300 повреждений водопровода.

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