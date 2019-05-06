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В Киеве улицу на Теремках залило кипятком

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В столице произошли очередные прорывы труб горячего водоснабжения. В районе потопа образовались четыре провала.
На Теремках произошли очередные прорывы труб горячего водоснабжения
На Теремках произошли очередные прорывы труб горячего водоснабжения
kiev.informator.ua

В Киеве в пятницу, 19 октября, в Голосеевском районе улицу залило кипятком. Об этом сообщает Информатор.

"В пятницу, 19 октября, в Киеве по адресу улица Василия Касияна, 2А весь двор залило кипятком. Это связано с прорывом труб горячего водоснабжения. В районе потопа образовались четыре провала", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что горячая вода потекла на дорогу улицы Маршала Якубовского.

 

 

"Поскольку ливневки были забиты, на проезжей части образовалась огромная лужа. Коммунальщики приехали на место происшествия и перекрыли воду. Только после этого вода постепенно начала отступать", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что после включения горячего водоснабжения в Киеве было зафиксировано более 300 повреждений водопровода.

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Теги: Киев, видео, столица, вода, фото, прорыв трубы, горячая вода, водоснабжение, Теремки, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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