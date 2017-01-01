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Кличко: Дорожные службы обязательно будут информировать водителей, как лучше объехать Шулявский мост

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Кличко: Дорожные службы обязательно будут информировать водителей, как лучше объехать Шулявский мост

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что движение транспорта во время ремонта Шулявского путепровода будут перекрывать только частично. В эфире телеканала Киев Кличко отметил, что активные ремонтные работы на путепроводе начнутся в ноябре и будут продолжаться примерно полтора года, пишет пресс-служба КГГА.

“Мы начинаем реконструкцию Шулявского путепровода. Движение авто будем перекрывать только частично. И обязательно будем информировать киевлян, как лучше объехать этот объект во время его реконструкции. Объем работ очень большой, но мы должны за полтора года справиться“, - сказал мэр.

Кличко также рассказал, что в столице продолжается масштабный ремонт дорог, в частности, работы продолжаются на проспекте Палладина. Уже открыто движение по обновленной улице Заболотного. Продолжаются работы на улице Алма-Атинской и путепроводе на ней, улицах Семьи Кульженко, Туполева, на проспекте Правды, бульваре Вацлава Гавела. Вскоре начнут капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры и улицы Чернобыльской.

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