В Киеве кондуктора насмерть зажало между двумя автобусами

Трагедия произошла в Дарницком районе Киева.

В пятницу, 19 октября, в Дарницком районе на станции Красный Хутор произошел несчастный случай: 60-летнюю женщину зажало между двумя автобусами. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщают Стражи Эспресо.

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“На конечной остановке для отстоя автобусов МАЗ начал движение. В это время женщина лет 60-ти попала в “слепую“ зону между двумя автобусами и ее “защемило“ между ними. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте“ - говорится в сообщении.

Стоянка находится в достаточно неосвещенном месте facebook.com/vartovi.espreso

Женщина скорее всего женщина попала в так называемую слепую зону facebook.com/vartovi.espreso

Как оказалось впоследствии, женщина - кондуктор, которая работала в одном из автобусов.

Ранее сообщалось о том, что было опубликовано видео с места гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской. Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.