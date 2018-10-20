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В Киеве прошел Фестиваль одной улицы

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Из-за фестиваля перекрыли движение на одной из улиц столицы. СМИ сообщают, что мероприятие посетило несколько тысяч человек.
В Киеве прошел необычный фестиваль
В Киеве прошел необычный фестиваль
kiev.informator.ua

В Киеве в субботу, 20 октября, на Рейтерской прошел Фестиваль одной улицы. Об этом пишет Информатор.

Мероприятие создано по образцу подобных вечеринок в Бразилии и Барселоне.

Вечеринка Район№1:Block Party представила всем гостям несколько фудкортов, выставку одежды, украшения ручной работы и барные зоны. На нескольких локациях фестиваля диджеи играли музыку в стиле техно. 

Из-за праздника перекрывали улицу.

 

 

Ранее в Днепре исполнили гимн Украины молотками. На музыкальный эксперимент решились участники фестиваля кузнецов.

Также сообщалось, что во Львове сварили 20 литров кофе в одной огромной турке. Напиток приготовили под открытым небом на ежегодном фестивале кофе.

 

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Теги: Киев, видео, фото, фестиваль
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Источник: korrespondent.net

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