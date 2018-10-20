В Киеве прошел Фестиваль одной улицы
В Киеве в субботу, 20 октября, на Рейтерской прошел Фестиваль одной улицы. Об этом пишет Информатор.
Мероприятие создано по образцу подобных вечеринок в Бразилии и Барселоне.
Вечеринка Район№1:Block Party представила всем гостям несколько фудкортов, выставку одежды, украшения ручной работы и барные зоны. На нескольких локациях фестиваля диджеи играли музыку в стиле техно.
Из-за праздника перекрывали улицу.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошел Фестиваль одной улицы
Ранее в Днепре исполнили гимн Украины молотками. На музыкальный эксперимент решились участники фестиваля кузнецов.
Также сообщалось, что во Львове сварили 20 литров кофе в одной огромной турке. Напиток приготовили под открытым небом на ежегодном фестивале кофе.
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