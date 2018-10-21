Грузовик ЗИЛ остановился на Южном мосту. Его водитель не выставил знаки аварийной остановки.

От удара кузов хлебовозки был полностью вмят во внутрь Информатор

В Киеве на Южном мосту произошло столкновение хлебовозки Газель и грузовика ЗИЛ. Инцидент произошел в ночь на 21 октября, сообщает Информатор.

Отмечается, что хлебовозка двигалась по направлению Выдубичей. На мосту находился ЗИЛ, совершивший аварийную остановку. Перед автомобилем отсутствовали предупредительные знаки.

"От удара кузов хлебовозки был полностью вмят во внутрь. Водитель родился в рубашке. У него была разбита голова, но он мог ходить, хоть и находился в шоке", - говорится в сообщении.

Грузовик отбуксировали на ремонт, а Газель забрал эвакуатор. Детали ДТП установит следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве Газель с хлебом врезалась в грузовик

Накануне во Львовской области возле села Мощана столкнулись фура и служебный автомобиль патрульной службы. В аварии погиб сотрудник полиции, его напарник травмирован.

Ранее в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet