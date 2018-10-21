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В Киеве молодая мама выбросилась из окна роддома

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Предполагают, что самоубийство было совершено из-за постродовой депрессии.
Роженица разбилась насмерть
Роженица разбилась насмерть
adresa.mama.ua

В Киеве на Багговутовской, 1, женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна роддома.

Об этом сообщает Еспресо.

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Сообщается, что девушка только родила и совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа роддома Киевской областной больницы. Девушка погибла на месте, разбившись насмерть.

Известно, что погибшая была 1986 года рождения. Предварительная причина самоубийства - постродовая депрессия. Пока полиция не сообщала официальную версию трагедии.

Как сообщалось 12 октября, в Киеве домашние роды убили ребенка.

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Теги: роддом, самоубийство, Киев
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