В Киеве молодая мама выбросилась из окна роддома

Предполагают, что самоубийство было совершено из-за постродовой депрессии.

В Киеве на Багговутовской, 1, женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна роддома.

Об этом сообщает Еспресо.

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Сообщается, что девушка только родила и совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа роддома Киевской областной больницы. Девушка погибла на месте, разбившись насмерть.

Известно, что погибшая была 1986 года рождения. Предварительная причина самоубийства - постродовая депрессия. Пока полиция не сообщала официальную версию трагедии.

Как сообщалось 12 октября, в Киеве домашние роды убили ребенка.