"Задолбало": В Киеве жители Троещины перекрыли движение электрички

Пассажиры требовали добавить вагоны в городскую электричку.

В Киеве на Троещине возмущенные жители в знак протеста заблокировали движение городской электрички. Люди собрались на станции Троещина 2, передает пресс-служба Киевпасстранса.

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“От 8 ч. 15 мин. заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на станции Троещина 2. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 9 ч. 5 мин“, - говорится в сообщении предприятия.

Как сообщила в Facebook пользовательница Мария Витязь, заблокировали движение электропоезда недовольные жители Троещины, которые ездят этим видом транспорта и недовольны малым количеством вагонов и опозданиями.

По ее словам, каждое утро в электричку едва заходит 80% людей, которые находятся на станции. Также несколько человек цепляются за вагон сзади, стоя на фарах. Обращение к городским властям результатов не дало.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье блокировали железную дорогу.