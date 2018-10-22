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"Задолбало": В Киеве жители Троещины перекрыли движение электрички

Комментариев: 9
Пассажиры требовали добавить вагоны в городскую электричку.
Возмущенные жители Троещины перекрывали движение электрички
Возмущенные жители Троещины перекрывали движение электрички
facebook.com/masha.vityaz

В Киеве на Троещине возмущенные жители в знак протеста заблокировали движение городской электрички. Люди собрались на станции Троещина 2, передает пресс-служба Киевпасстранса.

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“От 8 ч. 15 мин. заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на станции Троещина 2. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 9 ч. 5 мин“, - говорится в сообщении предприятия.

 

 

Как сообщила в Facebook пользовательница Мария Витязь, заблокировали движение электропоезда недовольные жители Троещины, которые ездят этим видом транспорта и недовольны малым количеством вагонов и опозданиями.

По ее словам, каждое утро в электричку едва заходит 80% людей, которые находятся на станции. Также несколько человек цепляются за вагон сзади, стоя на фарах. Обращение к городским властям результатов не дало.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье блокировали железную дорогу. 

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Теги: Киев, Троещина, электричка, протест, заблокировали
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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    22.10.2018, 12:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Все правильно. Дешевые б/у авто - нельзя. Общественный транспорт - нельзя. Все нельзя. И умирать нельзя потому что нет мест на кладбищах.
mrf49    22.10.2018, 12:27
Оценка:  0
mrf49
Согласен, возят как скот в три вагона
Дядя_Гриша    22.10.2018, 12:23
Оценка:  0
Дядя_Гриша
а за проезд все платите? Или как всегда: мне все должны, значит еду на шару! Вот по этому тех 80% шаровиков и не влазят. Сейчас тема халявного проезда набирает обороты, а на шару никто вас возить не будет. Видите шаровика? Ткните на него пальцем.
Боцман-да!    22.10.2018, 12:26
Оценка:  +2
Боцман-да!
Плохой аргумент. Во-первых, на платформу к электричке ведет турникет и без билета его пройти невозможно. Во-вторых, чтобы я заплатил тебе за товар, ты мне ОБЯЗАН показать, что он КАЧЕСТВЕННЫЙ. А не требовать деньги за услугу, которую когда-то предоставишь.
Боцман-да!    22.10.2018, 12:21
Оценка:  +3
Боцман-да!
Жаль, что Кличко столько лет возили по Берлину на лимузине и он не знает, что там 350 станций метро и все ходит поминутно. Да еще и турникетов нет. Но все платят.
SAId    22.10.2018, 12:16
Оценка:  +4
SAId
словно издеваясь отменяют в ето время в сторону киев паса а на троещину урезанную шлют и ето в час пик!! и что интересно виноватыми сделают людей..
sergei77    22.10.2018, 12:14
Оценка:  +5
sergei77
"Также несколько человек цепляются за вагон сзади, стоя на фарах"

прямо как в азиатских поездах. Браво, мы уже опускаемся до уровня Индии...
Боцман-да!    22.10.2018, 12:22
Оценка:  +3
Боцман-да!
Боюсь, мы давно ниже ее уровня. У нас продаются индийские лекарства. А в Индии украинские продаются? У нас смотрят индийское кино. А в Индии украинское?
Asmo    22.10.2018, 12:33
Оценка:  -1
Asmo
Украина экспортирует на 800 млн долларов подсолнечного масла...Индийцы едят наше масло, а мы их едим? )
Шкиряк_и_Зорян    22.10.2018, 12:09
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Массовый зацепинг граждан, очень хорошо повлияет на их физическую подготовку. А поезда начнут напоминать индийские или пакистанские - тоже красиво.
И вообще: главное - шо б не як у мoскалей!
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