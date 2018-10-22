"Неудачная шутка": в Киеве мужчина угрожал взорвать магазин гранатой
В Киеве, на улице Богатырской мужчина угрожал взорвать магазин гранатой. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Продавщица магазина рассказала, что злоумышленник забежал в помещение магазина и угрожал взорвать гранату. Однако, мужчина успел сбежать до приезда полицейских.
Читай также: Во Львовской области гранатой подорвали фонтан
Во время отработки прилегающей территории его обнаружили и задержали. В мусорном баке патрульные нашли предмет, похожий на гранату. Впоследствии гражданин признался, что это его граната, а действия, которые он совершил в магазине - просто “неудачная шутка“.
Гранату изъяли и направили на экспертизу.
Напомним, что в начале октября, в Днепропетровской области, в городе Каменское пьяница закрылся в квартире многоэтажки и угрожал устроить взрыв. Дом оцепили и штурмовали бойцы спецподразделения КОРД.
Ранее, в Ровно патрульные полицейские задержали мужчину, который хотел взорвать гранату.