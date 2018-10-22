"Неудачная шутка": в Киеве мужчина угрожал взорвать магазин гранатой

Злоумышленник пытался сбежать из магазина, однако полицейские его задержали.

В Киеве, на улице Богатырской мужчина угрожал взорвать магазин гранатой. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Продавщица магазина рассказала, что злоумышленник забежал в помещение магазина и угрожал взорвать гранату. Однако, мужчина успел сбежать до приезда полицейских.

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Во время отработки прилегающей территории его обнаружили и задержали. В мусорном баке патрульные нашли предмет, похожий на гранату. Впоследствии гражданин признался, что это его граната, а действия, которые он совершил в магазине - просто “неудачная шутка“.

Гранату изъяли и направили на экспертизу.

Убегая, мужчина сбросил гранату в урну patrol.police.gov.ua

Напомним, что в начале октября, в Днепропетровской области, в городе Каменское пьяница закрылся в квартире многоэтажки и угрожал устроить взрыв. Дом оцепили и штурмовали бойцы спецподразделения КОРД.

Ранее, в Ровно патрульные полицейские задержали мужчину, который хотел взорвать гранату.