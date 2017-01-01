В Сети показали новый экспресс Киев-Борисполь

Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый.

В интернете появилась фотография одного из дизельных поездов Укрзализныци, который предположительно будет ходить в аэропорт Борисполь.

Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый.

Официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в Борисполь, нет.

Недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта Борисполь. Она будет называться просто - Борисполь-аэропорт.

Напомним, что скоростное железнодорожное сообщение с аэропортом Борисполь (Киев) будет реализовано до конца этого года.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале возле пути №14 начали реконструкцию платформы, с которой будут отправляться рельсобусы PESA. Они будут выполнять один рейс примерно за 40 минут, по пути делая остановки на станциях Выдубичи и Дарница.