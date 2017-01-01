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В метро Киева распылили неизвестное вещество

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Правоохранители сообщают, что компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержимое.

В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество. В результате пострадали около десяти человек. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в понедельник, 22 октября.

Как сообщается, когда люди спускались по эскалатору на платформу, у них начало першить в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение.

По словам очевидцев, началась паника, люди побежали против движения эскалатора. Кто-то перепрыгивал на другие лестницы, которые двигались вверх. Никакого запаха не было. По версии правоохранителей, компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержимое.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Метрополитен работает в штатном режиме.

Тем, кто закашлялся и испугался, медики оказали первую помощь. Угрозы для их здоровья нет.

Ранее в школе Запорожья в результате применения газового баллончика эвакуировали 353 человека.

Также сообщалось, что в общежитии лицея в Черкассах распылили газовый баллончик индивидуальной защиты. В результате двое подростков попали в больницу.

 

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Теги: Киев, газ, Метрополитен, метро, видео, Киевское метро, пострадавшие, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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