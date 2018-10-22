Киев парализовали многочисленные пробки

Вечером в понедельник, 22 октября, на правом и левом берегах Киева образовались многочисленные пробки на дорогах.

В Киеве вечером в понедельник, 22 октября, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют оперативные данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки образовались в центральной части столицы, на Подоле, Куреневке, Лукьяновке, перекрыто движение в районе станции метро Героев Днепра, а также на Виноградаре - на участке проспекта Правды от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко.

Также заторы образовались на улицах Вернадского и Новоконстантиновская, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, проспекте Победы, в районе станций метро Академгородок, Житомирская, Святошин, в районе Шулявского моста, на Чоколовском бульваре, проспекте Валерия Лобановского.

Почти остановлено движение авто на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, в районе Золотых ворот, Театральной, Олимпийской, на бульварах Леси Украины и Дружбы Народов, в районе Выдубичей и на Голосеевском проспекте.

В свою очередь на левом берегу Киева движение затруднено на Позняках, Дарнице и Троещине. В частности, заторы наблюдаются в районе станций метро Осокорки, Позняки, Бориспольская, Левобережная и Дарница.

Кроме того, в пробках стоит мост Метро и Южный мост. Затруднено движение и по мосту Патона, где сейчас проводятся дорожные работы.

Ранее на Одесской трассе в Киеве 18 октября проводилась спецоперация столичных правоохранителей, дорогу перекрывали. В результате чего на трассе возле Виты-Почтовой образовалась огромная пробка.

Также сообщалось, что в Киеве вечером 17 октября образовались многочисленные пробки на дорогах.

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