Авария случилась на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. Погибших или пострадавших нет.

В Киеве в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает ТСН.

Авария случилась возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок.

Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве перевернулся военный грузовик

Ранее в городе Изюм Харьковской области военный грузовик попал в аварию.

Также сообщалось, что колонна одесской Национальной гвардии, которая двигалась по направлению к Киеву, попала в аварию.

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