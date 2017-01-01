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В Киеве перевернулся военный грузовик

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Авария случилась на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. Погибших или пострадавших нет.
В столице перевернулся военный грузовик
В столице перевернулся военный грузовик
tsn.ua

В Киеве в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает ТСН.

Авария случилась возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок.

Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

 

 

Ранее в городе Изюм Харьковской области военный грузовик попал в аварию.

Также сообщалось, что колонна одесской Национальной гвардии, которая двигалась по направлению к Киеву, попала в аварию.

 

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, грузовик, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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