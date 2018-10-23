В Киеве снова подорожает проезд в маршрутках - СМИ

В случае дальнейшего подорожания топлива цена проезда будет и дальше расти.

Стало известно, на сколько подорожает проезд в маршрутках Киева и области Корреспондент

Проезд в маршрутных такси Киева и области до конца текущего года подорожает на 1-3 гривны. Об этом сообщил директор компании Трансгруп Владимир Назаренко, передает УНН.

“Цены на проезд будут повышаться - по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное - в пределах гривны-двух. Пригородные - в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех”, - отметил он.

По его словам, сейчас стоимость проезда на некоторых маршрутах столицы сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте - 8 гривен, однако в случае дальнейшего подорожания топлива цена будет и дальше расти.

При этом он добавил, что еще в январе 2018 года представители частных перевозчиков предоставляли городской власти расчеты с обоснованием повышения платы за проезд до 10 гривен, однако до сих пор тариф повышался постепенно.

Столичная мэрия, по словам Назаренко, своего ответа по повышению платы за проезд в маршрутных такси не предоставила, однако в таком случае перевозчики расценивают позицию власти как “молчаливое согласие”.

Ранее в Полтаве снизили цены на проезд в общественном транспорте. Проезд в троллейбусах и автобусах подешевел на гривну.

В Киеве решили отказаться от маршруток

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet