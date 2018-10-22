В Киеве на взятке в $50 тыс. поймали "оборотней в погонах"

В состав преступной группы входили офицеры полиции.

Военная прокуратура задержала группу полицейских на неправомерной выгоде в 50 000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что организатор преступной группы “оборотней в погонах“, оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М. выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 50 000 долларов США.

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За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ НП в г. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров“.

Отмечается, что в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в дальнейшем установлено, что “организатор“ М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ НП в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве по данному гражданину Украины.

“Так, 22.10.2018 г. двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 000 долларов США. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

После получения указанной суммы обоих участников преступной группы - капитана полиции, старшего следователя следственного отдела и лейтенанта, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве задержали.

По всем фигурантам данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украин.

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