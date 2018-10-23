Стартапы и блокчейн технологии на Kyiv Smart City Forum 2018

Kyiv Smart City Forum 2018 — 50 ведущих украинских и международных экспертов поделятся опытом применения технологий для развития безопасного и комфортного городского пространства.

31 октября в КВЦ «Парковый» состоится Kyiv Smart City Forum 2018 — одно из главных событий Восточной Европы. Мероприятие посвящено внедрению инновационных решений в мегаполисах. Организаторы форума объединят всех, кто работает с тематикой умного города и использует для этого онлайн-инструменты и интеллектуальные системы.

В этом году Форум станет коммуникационной платформой для 1200 участников. Более 50 ведущих украинских и международных экспертов поделятся опытом применения технологий для развития безопасного и комфортного городского пространства. Ключевой урбанист Гамбурга — Йорг Райнер Ноениг расскажет о том, как данные влияют на современную урбанистику. Йорданка Томкова, специалист мирового уровня, подробно опишет механизмы работы e-dem в Швейцарии. Человек-легенда Марк Гинзбург, эксклюзивно для Kyiv Smart City Forum 2018, объяснит преимущества внедрения блокчейна в интеллектуальных системах города. Спикеры уделят внимание таким темам, как практики построения умного дома, креативная экономика, умный транспорт и другие векторы smart-развития.

Организаторы подготовили множество сюрпризов для участников форума. В день мероприятия у каждого будет шанс выиграть книгу о смарт-технологиях от партнера Kyiv Smart City Forum 2018 — издательства НАШ ФОРМАТ. Также состоится розыгрыш smart-призов — гаджетов от технологических компаний. И, конечно же, вас ожидает вечерний фуршет, где вы сможете пообщаться со спикерами и участниками форума. Не упустите уникальную возможность нетворкинга с идеологами smart-технологий, которые строят умные города по всему миру уже сегодня!

Билеты можно приобрести по ссылке.