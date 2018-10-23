В центре Киева арестовали более 100 объектов недвижимости, принадлежащих судьям

Служителей Фемиды подозревают в "отмывании" денег.

Генпрокуратура инициировала арест 110 объектов недвижимости в центре Киева, принадлежащих судьям украинских хозяйственных судов. Следователи считают, что указанное имущество является предметом легализации доходов, служители закона получили преступным путем в 2010 - 2014 годах.

Об этом сообщает Свідок.

Арест наложил Подольский райсуд 9 октября на недвижимость (квартиры, нежилые помещения и места для парковки) в жилом комплексе Новопечерские Липки.

Читай также: ОПЗ, план похищения Майкла Джексона и "смерть в АТО": Подробности об аферисте Малиновском

Кроме этого, в Департаменте спецрасследования ГПУ заявили, что 2 октября экс-главе Высшего хозяйственного суда объявили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц .

Экс-главе Высшего хозяйственного суда инкриминируют преступления согласно ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, подозреваемый объявлен в розыск. Сейчас указанное лицо находится в ЕС. Трудности в трактовке законодательства позволяли ему уйти от экстрадиции.

15 октября также задержали адвоката - еще одного подозреваемого в участии этой преступной организации. Его подозревают в организации и легализации незаконных доходов и управлении указанным имуществом. Задержанному сообщили о подозрении в преступлениях по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины. 18 октября ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 4 500 000 гривен.

Как сообщалось 12 октября, экс-зам главы Высшего хозсуда подозревается в финансировании "ЛДНР".