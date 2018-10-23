Кличко: Украина станет неотъемлемой частью европейской транспортной инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что Украина станет неотъемлемой частью европейской транспортной инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба.

"Украина станет частью европейской транспортной инфраструктуры. Сегодня мы работаем над этим. Обновляем инфраструктуру, строим новые дороги и развязки, овладеваем новейшие технологии, перенимаем лучший опыт. Все преобразования начинаются из столицы, и Киев это доказывает теми изменениями, которые происходят в городе", - сказал Виталий Кличко на семинаре по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, организованного Всемирной дорожной ассоциации, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской городской государственной администрацией и независимой инициативой CoST.

Основными задачами для столицы, по словам Кличко, в дальнейшем остается обновление и строительство современных дорог, закупка современного общественного транспорта, строительство паркингов, особенно в центральной части города.

"Очень важный вопрос всегда на всех конференциях, когда мы говорим о реформах в Украине, - это вопрос преодоления коррупции. Поэтому важен аспект обеспечения прозрачности и подотчетности в дорожном секторе. И Киев, например, сотрудничает с международной инициативой CoST для обеспечения такой прозрачности в работе дорожников. Я благодарен руководству CoST за помощь и сотрудничество", - отметил Кличко.

Он отметил, что сегодня город обновляет дороги, которые не ремонтировали десятилетиями, возобновляет строительство транспортных развязок, что стояло “замороженным”, закупает новую дорожную и специальную технику. В рамках внедрения системы Смарт сити Киев внедряет современные цифровые технологии в управление дорожной инфраструктурой.

Напомним, что семинар по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, организованный Всемирной дорожной ассоциации, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской городской государственной администрацией и независимой инициативой CoST происходит в Киеве 22-23 октября.

В первый день работы участники, среди прочего, обсудили распространение лучшего опыта в долгосрочном планировании и развитии дорожной инфраструктуры, рассмотрели альтернативные пути строительства дорог и варианты финансирования с помощью государственно-частного партнерства.