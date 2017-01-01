В Киеве посреди улицы скончался мужчина

Несчастный случай произошел неподалеку от станции метро Шулявская. Умерший ожидал транспорт на остановке.

В Киеве на Шулявке внезапно умер мужчина, ожидавший прибытия трамвая. Инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова. Об этом во вторник, 23 октября, пишет dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчина находился на остановке, ожидая прибытия трамвая, когда внезапно он упал и скончался.

Прибывшие на вызов медики “скорой помощи“ констатировали смерть мужчины. Полиция устанавливает личность погибшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро Льва Толстого внезапно умер пожилой мужчина. Самой вероятной версией гибели назван сердечный приступ.