В центре Киева группа аферистов "продавала" недвижимость

Мошенники зарегистрировали на себя право собственности на объекты недвижимости в центре города.

В столице четверо аферистов по поддельным документам пытались продать три объекта недвижимости.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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Мошенники по поддельным документам зарегистрировали на себя право собственности на объекты нежилого фонда в центральной части города, а именно по адресу: аллея Героев Небесной Сотни, проспект Голосеевский и ул. Б. Васильковская в Киеве, общей площадью около 700 кв.м.

Досудебное расследование продолжается kyiv.gp.gov.ua

Общая площадь недвижимости около 700 кв.м. kyiv.gp.gov.ua

“Аферисты были задержаны на горячем в кабинете нотариуса в Дарницком районе при попытке продать гражданину указанные объекты недвижимости за 300 тыс. долларов США“,- сообщили в прокуратуре.

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Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст.190 УК и избрана мера пресечения. Трое “продавцов“ отправлены под домашний арест, а в отношении организатора применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога.

В настоящее время решается также вопрос о внесении апелляционных жалоб на определения следственного судьи по мерам пресечения в связи с их мягкостью. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Киеве суд арестовал на 2 месяца участницу преступной группировки, которая занималось присвоением недвижимости граждан.

Также ранее сообщалось о том, что двое пациентов психиатрической больницы рассказали, что их жильем в Харькове пользуются посторонние лица.