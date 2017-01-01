В центре Киева группа аферистов "продавала" недвижимость
В столице четверо аферистов по поддельным документам пытались продать три объекта недвижимости.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
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Мошенники по поддельным документам зарегистрировали на себя право собственности на объекты нежилого фонда в центральной части города, а именно по адресу: аллея Героев Небесной Сотни, проспект Голосеевский и ул. Б. Васильковская в Киеве, общей площадью около 700 кв.м.
“Аферисты были задержаны на горячем в кабинете нотариуса в Дарницком районе при попытке продать гражданину указанные объекты недвижимости за 300 тыс. долларов США“,- сообщили в прокуратуре.
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Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст.190 УК и избрана мера пресечения. Трое “продавцов“ отправлены под домашний арест, а в отношении организатора применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога.
В настоящее время решается также вопрос о внесении апелляционных жалоб на определения следственного судьи по мерам пресечения в связи с их мягкостью. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Киеве суд арестовал на 2 месяца участницу преступной группировки, которая занималось присвоением недвижимости граждан.
Также ранее сообщалось о том, что двое пациентов психиатрической больницы рассказали, что их жильем в Харькове пользуются посторонние лица.