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В Киеве на Воскресенке у женщины на стенах квартиры выросли грибы

Комментариев: 2
Грибы появились из-за ремонта канализационной трубы.
Инициировано служебное расследование относительно халатности
Инициировано служебное расследование относительно халатности
facebook.com/gk.ins.16

В Дарницком районе столицы у женщины в квартире на улице Курнатовского на стенах выросли грибы. Об этом в Facebook сообщает столичная Инспекция Самоуправляющегося Контроля.

Хозяйка квартиры обратилась в инспекцию с жалобами, что в квартире на стенах выросли грибы. По ее словам, это начался сразу после проведения работ по замене части канализационной трубы. После “ремонта“ из межэтажного перекрытия около 20 дней сочилась вода.

Инициировано служебное расследование относительно халатности
Инициировано служебное расследование относительно халатности
facebook.com/gk.ins.16

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“В результате появились плесень и грибы на стенах помещения. Обращение к ЖЭКу и на горячие линии результата не дали“, - сообщили в управлении.

Инспекция инициировала служебное расследование относительно халатности должностных лиц КП Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева и ЖЭУ-409.

Ранее сообщалось, что после включения горячего водоснабжения в Киеве было зафиксировано более 300 повреждений водопровода

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Теги: Воскресенка, труба, ремонт, квартира, грибы, сырость
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Комментариев (2)
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atos    23.10.2018, 19:05
Оценка:  0
atos
Это редкий вид трюфелей, которые растут только на Воскресенских стенах квартир.
Нация уже на уровне африканских племен)))
А точнее прогрессирующее дно, увы((
Sinobi-life    23.10.2018, 19:13
Оценка:  -1
Sinobi-life
пнх федераст.
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