В Киеве на Воскресенке у женщины на стенах квартиры выросли грибы

Грибы появились из-за ремонта канализационной трубы.

В Дарницком районе столицы у женщины в квартире на улице Курнатовского на стенах выросли грибы. Об этом в Facebook сообщает столичная Инспекция Самоуправляющегося Контроля.

Хозяйка квартиры обратилась в инспекцию с жалобами, что в квартире на стенах выросли грибы. По ее словам, это начался сразу после проведения работ по замене части канализационной трубы. После “ремонта“ из межэтажного перекрытия около 20 дней сочилась вода.

Инициировано служебное расследование относительно халатности facebook.com/gk.ins.16

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“В результате появились плесень и грибы на стенах помещения. Обращение к ЖЭКу и на горячие линии результата не дали“, - сообщили в управлении.

Инспекция инициировала служебное расследование относительно халатности должностных лиц КП Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева и ЖЭУ-409.

Ранее сообщалось, что после включения горячего водоснабжения в Киеве было зафиксировано более 300 повреждений водопровода.