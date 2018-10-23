В Киеве суд отправил экс-бойца АТО на психиатрическое лечение

Бывшего бойца АТО приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно и принудительного психиатрического лечения.

В Киеве Оболонский районный суд приговорил бывшего бойца АТО к 4,5 годам лишения свободы условно и принудительного психиатрического лечения. Об этом со ссылкой на соответствующее решение суда сообщает во вторник, 23 октября, 112.ua.

В частности, следствием было установлено, что экс-военнослужащий во время пребывания в районе проведения АТО в 2014 году совместно со своим сообщником завладел большим количеством оружия и боеприпасов, в том числе гранатометом с несколькими десятками выстрелов к нему, ручными гранатами, нарезным автоматом АКМ, несколькими тысячами патронов и 100 граммами нитроцеллюлозы пороха.

Известно, что в период между 2014 и 2017 годами обвиняемый перевез арсенал в Киев, где в марте 2017 года продал часть, в том числе автомат и патроны, за 59,4 тысячи гривен.

Отмечено, что в мае 2017 года экс-боец был задержан в Оболонском районе Киева. Во время обыска у него были обнаружены нереализованные остатки оружия и боеприпасов.

Во время заседания суда подсудимый полностью признал свою вину. Адвокат обратился в суд с просьбой амнистировать мужчину в связи с его службой в АТО. Кроме того, было установлено, что подсудимый после участия в боевых действиях в Афганистане получил в 1997 году вторую группу инвалидности.

"Он находится на консультативном учете у врача психиатра Киевского психоневрологического диспансера №3 с 27.11.1998 года с диагнозом: шизофрения, параноидная форма, является инвалидом второй группы бессрочно, проходил стационарное лечение в ПНБ №2, в последний раз посещал Киевский психоневрологический диспансер №3 08.10.2010 года", - указывается в судебных материалах.

Подчеркивается, что в период совершения преступлений в районе АТО подсудимый находился на стадии неполной ремиссии. Он не проявлял признаков психоза, однако не был способен в полной мере осознавать и контролировать свои действия.

Решением суда он был признан виновным и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Одновременно с этим суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на три года и постановил применить принудительные меры медицинского характера.

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