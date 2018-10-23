В Киеве с детского центра сбежали семь подростков

Трех несовершеннолетних беглецов удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным.

В Киеве с Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 сбежали семь несовершеннолетних воспитанников. Трое из них удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным, передает во вторник, 23 октября, со ссылкой на данные столичной полиции УНН.

"Двое детей нашлись. Они находились на Казацкой, у отца одного из беглецов. Третий находится в Яготине - туда оперативники поехали забирать его у бабушки. Четверо разыскиваются. Дети сбежали вчера", - рассказали в полиции.

По словам правоохранителей, воспитанники центра накануне не вернулись из учебного заведения. Все они - несовершеннолетние.

"В поисковых работах задействован весь отдел превенции Деснянского управления полиции, разыскивают четверых детей", - отметила собеседница.

Ранее полиция начала проверять информацию об избиении воспитанников детского приюта Свитанок в Одесской области.

Также сообщалось, что за пять лет из приюта на Волыни пропало семь детей.

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