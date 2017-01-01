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В Киеве образовались пробки

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Движение осложнено на проспекте Победы, на Большой Окружной дороге, на Крещатике, Днепровской набережной, Позняках, Дарнице.
В столице пробки
В столице пробки
riastatic.com

В Киеве вечером во вторник, 23 октября, образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Так, непростая ситуация на Набережном шоссе, ул. Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, ул. Елены Телиги, ул. Александра Довженко, проспекте Победы, ул. Борщаговской, проспекте Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, а также на Крещатике.

Кроме этого, движение осложнено на Днепровской набережной, Позняках, Дарнице, на Дарницкой площади, проспекте Соборности.

Также пробки образовались на мосту Метро и мосту Патона.

 
 

Ранее в Киеве с 1 апреля до 1 ноября на 17 улицах разрешили скорость движения до 80 км/ч.

Напомним, в столице решили отказаться от маршруток

 

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Теги: Киев, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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