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В Киеве из-за провала асфальта перекрыли Голосеевский проспект

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Из-за аварии временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43, а также автобусов маршрутов № 28, 91.
На дороге образовался провал
На дороге образовался провал
kiev.informator.ua

В Киеве на Голосеевском проспекте во вторник, 23 октября, полиция заблокировала движение в связи с провалом проезжей части, произошедшем в результате повреждения теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП Киевпастранс.

Отмечается, что с 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса Экспоцентр Украины.

Также с 18:09 заблокировано движение автобусов маршрутов № 28, 91.

 

 

Ранее в Киеве в Голосеевском районе улицу залило кипятком.

В Киеве образовались пробки

 

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Теги: Киев, фото, прорыв трубы, киевпастранс, троллейбус, асфальт, общественный транспорт, маршрутка, теплосеть, Голосеевский, прорыв, ограничение движения, провал асфальта
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Источник: korrespondent.net

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