В Киеве из-за провала асфальта перекрыли Голосеевский проспект

Из-за аварии временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43, а также автобусов маршрутов № 28, 91.

В Киеве на Голосеевском проспекте во вторник, 23 октября, полиция заблокировала движение в связи с провалом проезжей части, произошедшем в результате повреждения теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП Киевпастранс.

Отмечается, что с 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса Экспоцентр Украины.

Также с 18:09 заблокировано движение автобусов маршрутов № 28, 91.

Ранее в Киеве в Голосеевском районе улицу залило кипятком.

В Киеве образовались пробки

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