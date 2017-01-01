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ДТП с краном в Киеве: полиция отрыла дело

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В результате ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик.
Столкновение автомобилей на бульваре Леси Украинки в Киеве
Столкновение автомобилей на бульваре Леси Украинки в Киеве
facebook.com/mihail.nosalyk


В Киеве по факту дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки открыли уголовное производство. Об этом сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, передает телеканал 112-Украина.

"В сети уже есть видео – оно будет приобщено к материалам уголовного производства, мы его открыли по ст.286 Уголовного кодекса. На видео видно, что грузовик даже не пытался тормозить, очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет в ходе следствия проверяться", – сказала она.

По словам спикера полиции, в результате случившегося повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик, который протаранил эти транспортные средства.

"Можем сказать, что грузовик принадлежит коммунальному предприятию. Будем проверять, с какой целью водитель оказался в центре города с таким крупногабаритным транспортом. В ходе следствия будут устанавливаться суммы убытков, будут подключаться страховые компании, которые должны будут возмещать убытки владельцам поврежденных транспортных средств", – добавила Блищик.

Напомним, 23 октября на бульваре Леси Украинки в Киеве автокран без тормозов снес на своем пути десятки автомобилей. За помощью врачей обратились три человека.

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Теги: автомобили, ДТП, уголовное дело, полиция, Камаз
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Источник: korrespondent.net

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