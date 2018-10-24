В Киеве могут снова подорожать маршрутки

Перевозчики хотят поднять цены на проезд в маршрутках еще на 1-3 гривны.

В Киеве до конца 2018 года могут снова подняться цены на проезд в маршрутках nv.ua

Киевские перевозчики хотят поднять стоимость проезда в маршрутках еще на 1-3 гривны. Как объясняют перевозчики, это связано с подорожанием топлива, передает ТСН, ссылаясь на исполнительного директора ассоциации Автоперевозчики Киевщины Алексея Павленко.

“До конца года цена проезда в Киеве может вырасти на одну-три гривны. При этом в Киевской области цена проезда на пригородных маршрутах может возрасти на 20-25%. Примерно на пять-десять гривен. Везде по-разному“, - сказал Павленко.

Он добавил, что повышение будет не единственным и в следующем году цены снова могут вырасти.

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“Мы ожидаем в 2019 году рост минимальной зарплаты, которая тоже повлияет на стоимость проезда на маршрутах не только Киева и Киевской области, а и по всей Украине“, - подчеркнул директор ассоциации.

Павленко отметил, что уже около десяти предприятий поставили в известность органы местного самоуправления об изменении тарифов. Он подчеркнул, что перевозчики не должны согласовывать размер тарифа с органами местного управления, а лишь ставить их в известность.

“Тариф отпущен в 2015 году. Согласования нет. Перевозчик должен поставить в известность. Никто не будет подавать тариф необоснованно. Потому что мы понимаем, что люди хотят знать, за что они платят. Перевозчик должен ее обосновать перед людьми“, - сказал он.

Напомним, 2 октября стало известно, когда в Киеве отменят маршрутки.