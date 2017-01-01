За последние четыре года Киев более чем в 30 раз нарастил темпы ремонта дорог

Коммунальная корпорация “Киевавтодор“ опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 по 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба.

“В 2013 году в городе отремонтировали всего 9 км дорог, в 2014-2015 годах эта цифра достигла уже 165 км, в 2016 – 200 км, а в 2017 – 301,5 км автодорог и проездов“, - говорится в сообщении.Коммунальная корпорация “Киевавтодор“ опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 по 2018 год.