Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя

Комментариев: 5
Алкоголь запрещено продавать в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.
За нарушения будут штрафовать
За нарушения будут штрафовать
скриншот

В Киеве вступило в сило ограничение на ночную продажу алкоголя в супермаркетах, магазинах и МАФах, которое было утверждено Киевсоветом.

Читай также: С украинского рынка могут исчезнуть шампанское и коньяк

Продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки запрещено в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.

Алкогольные напитки можно будет выпивать только в кафе, барах или ресторанах. За нарушение предусмотрен штраф.

Напомним, 2 октября в Украине на 5-20% повысилась стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен.

Поделись:
Теги: Киевсовет, алкоголь, ночная продажа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    24.10.2018, 12:01
Оценка:  0
GreenPeace!
Это вообще острая проблема общества...смотришь,как подростки с сигаретами и шейками сидят в парках...ужасаешься.А в кино что...во всех фильма пример:проблемы решают путем нажираловки.Вот и результат...бухают почти все.
Coюзник    24.10.2018, 11:54
Оценка:  0
Coюзник
И было бы не плохо увеличить в бюджете Киева статью на пропаганду здорового образа жизни
GreenPeace!    24.10.2018, 12:01
Оценка:  0
GreenPeace!
А правительству это невыгодно.
Coюзник    24.10.2018, 11:45
Оценка:  +1
Coюзник
Славо богу ... наверное пригласили на работу грамотного юриста, который объяснил что на территории Киева "хазяин" Киевсовет, а не алкогольные компании.
Coюзник    24.10.2018, 11:46
Оценка:  +1
Coюзник
Если в моей квартире не употребляют алкоголь, но никакой Антимонопольный комитет мне не указ ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь