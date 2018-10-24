В Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя

Алкоголь запрещено продавать в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.

За нарушения будут штрафовать скриншот

В Киеве вступило в сило ограничение на ночную продажу алкоголя в супермаркетах, магазинах и МАФах, которое было утверждено Киевсоветом.

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Продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки запрещено в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.

Алкогольные напитки можно будет выпивать только в кафе, барах или ресторанах. За нарушение предусмотрен штраф.

Напомним, 2 октября в Украине на 5-20% повысилась стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен.