В Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя
Алкоголь запрещено продавать в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.
В Киеве вступило в сило ограничение на ночную продажу алкоголя в супермаркетах, магазинах и МАФах, которое было утверждено Киевсоветом.
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Продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки запрещено в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.
Алкогольные напитки можно будет выпивать только в кафе, барах или ресторанах. За нарушение предусмотрен штраф.
Напомним, 2 октября в Украине на 5-20% повысилась стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен.