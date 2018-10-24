Популистский митинг проводят Батькивщина и Свобода.

На острой проблеме решили попиариться две политсилы

Против повышения цен на газ митингуют в правительственном квартале

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Против повышения цен на газ митингуют в правительственном квартале

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Партии “Батькивщина“ и “Свобода“ проводят акции а правительственном квартале в Киеве (под зданием Кабмина и Администрации президента) против повышения цен на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Участники митинга стоят на улице Институтской. Проход на Банковую, к Администрации заблокирован полицейскими. Участники акции выкрикивают лозунги с призывами к власти не допустить повышения цен на газ и отменить постановление Кабмина о новых тарифах.

Как сообщалось, 19 октября Кабмин поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Затем Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By.