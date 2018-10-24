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Против повышения цен на газ митингуют в правительственном квартале

Комментариев: 21
Популистский митинг проводят Батькивщина и Свобода.
Против повышения цен на газ митингуют в правительственном квартале
© censor.net.ua
Фото 1/12
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
  • На острой проблеме решили попиариться две политсилы
Против повышения цен на газ митингуют в правительственном квартале
На острой проблеме решили попиариться две политсилы
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Партии “Батькивщина“ и “Свобода“ проводят акции а правительственном квартале в Киеве (под зданием Кабмина и Администрации президента) против повышения цен на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Участники митинга стоят на улице Институтской. Проход на Банковую, к Администрации заблокирован полицейскими. Участники акции выкрикивают лозунги с призывами к власти не допустить повышения цен на газ и отменить постановление Кабмина о новых тарифах.

Как сообщалось, 19 октября Кабмин поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Затем Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By.

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Теги: тарифы, митинг, Киев, газ
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Комментариев (21)
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Cерgей    24.10.2018, 12:35
Оценка:  +1
Cерgей
Вто я все понимаю и я против повышения и поддерживаю их, но не Юльке тут выступать... Она тут только дискредитирует это мероприятие и показывает свой цинизм. И вызывает омерзение к себе.
Hutinpuy    24.10.2018, 12:28
Оценка:  +4
Hutinpuy
Почему "популистский", журнашлюшки бигимровские? У вас отдельная газовая труба с другими ценами? Или БППапа так сказал?
Krimeaman    24.10.2018, 12:24
Оценка:  +1
Krimeaman
Да уж... Я в Крыму плачу 4220 р за 1 тыс м. куб., что в 4 раза дешевле чем в Украине. Ну и пенсию меньше 9000 р никто не получает. Это ради этого яныка свергали, убивали друг друга на майдане и сейчас гробят друг друга на востоке? Одно хорошо,, теперь понятно как чихать надо...
Krimeaman    24.10.2018, 12:25
Оценка:  -4
Krimeaman
На власть - ни-ни... только себе в локоток!
ss556896ss    24.10.2018, 12:31
Оценка:  -2
ss556896ss
А на бутылке сидеть ещё не пробовал?
CCCP2015    24.10.2018, 12:33
Оценка:  +2
CCCP2015
ss556896ss, после революции гидности это теперь ваша национальная забава. Гидно вас имеют после майдана ? )))
Мыкола    24.10.2018, 12:24
Оценка:  -5
Мыкола
Оно то правильно вроде протестуют, но действующие лица просто пиарятся, поскольку именно они и привели страну к плачевному положению.
Hutinpuy    24.10.2018, 12:27
Оценка:  +1
Hutinpuy
ТАТЫШО? Гройсман в "Свободе"? И Весь Кабминет - тоже? Не знал!
Sancho-s    24.10.2018, 12:20
Оценка:  -1
Sancho-s
На манеже все те же
Eurostars    24.10.2018, 12:11
Оценка:  -1
Eurostars
Рано Надьку Савченко арештували. Вона має рецептик проти тих, хто піднімає ціни.
Sancho-s    24.10.2018, 12:20
Оценка:  0
Sancho-s
хвантазёр
GreenPeace!    24.10.2018, 12:03
Оценка:  0
GreenPeace!
Забыли как Тимошенко с Лазаренко из страны бежали..за воровство.
realпупик    24.10.2018, 12:07
Оценка:  +4
realпупик
у твоего шеколадного кумира папка сидел за воровство в особо крупных....а Янукович дал ему героя Украины.... и что
Sancho-s    24.10.2018, 12:21
Оценка:  -3
Sancho-s
Это проверенная информация или как обычно балабольство?)
П    24.10.2018, 12:39
Оценка:  0
П
"Герой Украины" Алексей Иванович действительно был судим за воровство. Правда с 1983 по 1992 год не очень упоминается в его биографии.
Radze91    24.10.2018, 11:56
Оценка:  +4
Radze91
С*чара подписала самый дорогой контракт на газ , теперь митингует против повышения!
Нах*й Юлю!!!
nelci    24.10.2018, 12:04
Оценка:  +3
nelci
Вспомним, а сколько мы платили за газ, когда он был самый дорогой и сколько сейчас? Чому?
Sancho-s    24.10.2018, 12:21
Оценка:  -3
Sancho-s
Тому, що тупий!
Cерgей    24.10.2018, 12:28
Оценка:  0
Cерgей
Давай я вот помню и ты можешь в гугле посмотреть. В 2012г газ стоял для Украины в среднем $432 это уже со скидкой в $100, без скидки доходила до $550-565 именно за такую суму Россия продавала газ на границе Украине. Сейчас 8850 / 28 = $316. Так Юля за что? За поднятие до цены по ее контрактам?
realпупик    24.10.2018, 12:04
Оценка:  +2
realпупик
Те цены на газ которые были после подписания "самого дорогого" контракта по сравнению с нынешними "не самыми дорогими " были копейки.
Sanikk    24.10.2018, 11:53
Оценка:  -10
Sanikk
Клоуны, пойдите еще помитингуйте против мировых цен на нефть, продукты питания, сырье, металлы и т.д.
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