В Киеве ограбили 10-летнего ребенка

Грабителем оказался 30-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина.

Детективы столичной полиции задержали мужчину за ограбление 10-летнего мальчика. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева,

“Злоумышленник вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся. Теперь ему грозит до шести лет заключения “, - говорится в сообщении.

ЧП произошло на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.

10-летний мальчик играл во дворе, где на него неожиданно налетел незнакомец, выхватил из рук мобильный телефон и бросился бежать. Крики ребенка услышали родители мальчика, которые вызвали полицию.

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Детективы районного управления полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили адрес, по которому скрывался злоумышленник. Грабителем оказался 30-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали женщину, избившую и ограбившую несовершеннолетнего.