Укрбуд открыл жилой комплекс Герцен Парк

Строительная корпорация “Укрбуд“ официально открыла ЖК “Герцен Парк“, который находится на улице Герцена, 35 в Шевченковском районе Киева. Для жильцов организовали развлекательную программу с конкурсами, квестами и фотозоной.

Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию декоративных композиций из экологически чистых материалов. Кроме того, новоселам предложили попробовать свои силы в мини-гольфе, а также принять участие в розыгрыше бытовой техники.

Аниматоры приготовили конкурсы и для самых младших жильцов. Дети участвовали в квесте, организованном в двухэтажном детском мини-городке. По условиям игры они должны были найти потерявшихся животных и вернуть их домой. Также для маленьких гостей работали аквагримеры, а по территории комплекса курсировал детский “чудо-паровозик“.

- Этот жилой комплекс был полностью введен в эксплуатацию год назад. Но для нас важно не просто строить дома, а создавать качественное пространство для жизни, - отметил президент корпорации “Укрбуд“ Александр Лятамбор. - Именно поэтому весь этот год мы активно работали над благоустройством придомовой территории, чтобы она соответствовала всем современным требованиям комфортной жизни.

Отметим, что “Герцен Парк“ - это один из более чем двух десятков завершенных проектов строительной корпорации “Укрбуд“ в Киеве. Он представляет собой две новостройки комфорт-класса: в первом доме 26 этажей, второй состоит из пяти секций высотой от 19 до 20 этажей. Помимо уникального детского мини-городка на территории комплекса также расположены зоны отдыха, большой подземный паркинг и гостевые паркоместа.