Ректором отказался выходить из своего кабинета к студентам.

Студенты КПИ вышли на митинг: Требуют уволить ректора и его зама

Студенты КПИ вышли на митинг: Требуют уволить ректора и его зама

У первого корпуса Киевского политехнического института митингуют около 150 студентов вуза, требуя отставки ректора Михаила Згуровского и проректора по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева.

Об этом сообщает theБабель.

Читай также: В университете Богомольца полицейские избили студентов

Студенты держат в руках плакаты с лозунгами "прозрачные расследования", "Нет коррупции" и др. Также они принесли фотографии общежитий института. На фото изображены разбитые туалеты и ободранные стены. Студенты требуют провести аудит и выявить, на что потратили деньги, выделенные на ремонт общежитий и корпусов КПИ.

Студенты хотят пообщаться с ректором и показать фото, но он отказался выходить из своего кабинета. Впоследствии представитель ректора пригласил часть студентов к ректору в кабинет.

На митинге присутствует полиция, представители Нацкорпуса. Есть также и студенты, которые выступают против митинга. Они держат в руках плакаты с лозунгами "КПИ - не место для политического шабаша", но закрывают лицо и отказываются от комментариев.

Студенты обещают не расходиться, пока ректор не выйдет на улицу.

Стоит отметить, что недавно журналисты обнаружили серьезные нарушения в декларации ректора Национального технического университета Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Михаила Згуровского.

Читай также: НАПК направило в суд протокол по проректору НАУ

Отмечается, что якобы ректор одного из наиболее влиятельных вузов Украины не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости в США и один из домов жены там же. В ответ Згуровский заявил, что против него организовывают информационную атаку якобы для дискредитации учебного заведения.

Как сообщалось 11 сентября, "титушки" залили ртутью ректорат Одесского медуниверситета.