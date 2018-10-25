Кличко рассказал, как Киев помогает Праведникам Бабьего Яра

Кличко отметил, что сегодня в мире около двух тысяч Праведников, почти триста из которых проживают в Украине. 52 - живут в Киеве, и столичная власть прилагает все усилия, чтобы подвиг Праведников не был забыт.

Об этом сообщает пресс-служба.

Кличко отметил, что сегодня в мире около двух тысяч Праведников, почти триста из которых проживают в Украине. 52 - живут в Киеве, и столичная власть прилагает все усилия, чтобы подвиг Праведников не был забыт.

Так, по словам мэра, на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр“ оснащены Аллея Праведников и Аллея Мучеников (Дорога Скорби). Также в управление заповедника было передано здание по улице Мельникова, 44, где когда-то была контора еврейского кладбища.

“Наконец запущен процесс создания музея памяти о тех трагических событиях и музея Праведников. Мы передали Заповеднику нежилое здание - дом садовника - по ул. Мельникова, 48б, в безвозмездное пользование для размещения охраны и технического персонала администрации заповедника, - отметил Кличко. - Сделано много, но предстоит сделать еще больше, чтобы в Киеве наконец-то появился Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр“. Мы работаем над этим, уверяю вас. Это мое личное амбиция как мэра столицы“.

Мэр также отметил, что городские власти пытаются улучшить жизненные условия Праведников Бабьего Яра. Так, в столице ежегодно оказывают материальную помощь по программе “Забота“. Праведникам выплатили по 700 грн. одноразовой адресной социальной материальной помощи по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне, по 500 грн. по случаю Дня Независимости Украины, а также по 2500 грн ко Дню памяти жертв Бабьего Яра.

“Также, благодаря Всеукраинского благотворительному фонду “Ради тебя“, в ваших домах осуществляют ремонтные работы, компенсируют средства, потраченные вами на лекарства, на приобретение слуховых аппаратов. Мы низко кланяемся вам. С глубокой благодарностью за ваш героический поступок, за самопожертвование, за ваш гражданский подвиг“, - обратился к Праведникам мэр Киева.