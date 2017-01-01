В Киеве увеличили налог на недвижимость

Не облагаемая налогом площадь жилья осталась прежней.

Ставка увеличится с 46,5 до 62,5 грн за квадратный метр ukrinform.ru

18 октября Киевский городской совет повысил ставку налога на недвижимость для физических лиц.

Об этом сообщает КиевВласть.

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Согласно новому решению горсовета, налоговая ставка на жилую и нежилую недвижимость в Киеве теперь станет одинаковой - 1,5% от минимальной заработной платы за 1 м кв. В прежней редакции документа она была установлена на уровне 1,25% от минимальной заработной платы за 1 м кв. для жилых помещений и 1,5% от минимальной заработной платы за 1 м кв. для большинства объектов нежилой недвижимости.

1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине составляла 3 723 гривен. Стало быть, в 2018 году люди, которые владеют в Киеве квартирами, дачами, усадебными домами, коттеджами и прочей жилой недвижимостью, должны были платить налог на недвижимость в размере 46,5 гривен за 1 м кв.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата, по информации Кабмина, составит 4170 грн, поэтому киевлянам придется платить налог за каждый квадратный метр своей жилой недвижимости в размере 62,5 гривен.

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Не облагаемая налогом площадь жилья осталась прежней: 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов. Если плательщику налога принадлежит несколько видов недвижимости, то минимальная необлагаемая площадь составляет 180 кв. м.

Налог на недвижимость уплачивается за каждый квадратный метр, что превышает норму.

Напомним, ранее сообщалось о введении в Украине налога на выведенный капитал, который может негативно отразится на доходах госбюджета и, соответственно, способностях страны обслуживать внешние обязательства.