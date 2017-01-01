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В Киеве из-за аварии на пяти улицах нет воды

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В связи с аварией на водопроводе нет воды в более 30 жилых домов.
В Киевводоканале обещают ликвидировать аварию в течение суток
В Киевводоканале обещают ликвидировать аварию в течение суток
rbc.ua

В Киеве в связи с аварией на водопроводе прекращена подача холодного водоснабжения на пять улиц. Об этом сообщает Киевводоканал.

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Отмечается, что воды нет в более 30 домах. Аварийные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок устранения неполадок - одни сутки.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • улица Профессора Подвысоцкого, 10/10, 12;
  • улица Михаила Бойчука, 10, 10А, 11А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14В, 15, 15А, 15Б, 16;
  • улица Михаила Грушевского, 4, 4А;
  • улица Генерала Наумова, 13, 15, 17, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60;
  • улица Львовская, 51.

Напомним, 20 октября в Киеве начали подключать дома к центральному отоплению

Заместитель Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева фиксируют больше всего повреждений на теплосетях из-за длительного отсутствия газа.

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Теги: Киевводоканал, водоснабжение, вода, авария
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