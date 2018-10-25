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В Киеве насмерть разбилась старушка, выбросившись с 9 этажа

Комментариев: 1
Погибшей было 88 лет и она страдала от сильных болей.
В Киеве 88-летняя старушка совершила суицид
В Киеве 88-летняя старушка совершила суицид
kiev.informator.ua

В Киеве на Русановке, по адресу  Энтузиастов, 29/2, 88-летняя бабушка покончила с собой, выпрыгнув с девятого этажа.

Об обнаружении тела сообщает в четверг, 25 октября, Информатор.

Сообщается, что труп лежал возле девятиэтажки. Расспросив журналистов, полицейские узнали: бабушка проживала на 9-м этаже в своей квартире.

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Мужчина из дома напротив им рассказал, что увидел как погибшая сидела на балконе и свесила ноги вниз. Пока он набирал номер телефона экстренных служб женщина прыгнула вниз.

К месту прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. От полученных травм женщина скончалась на месте. В момент инцидента погибшая была сама дома, ее дочь в это время ушла в магазин. Что стало причиной такого поступка — неизвестно, однако умершая болела и страдала от болей. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве молодая мама выбросилась из окна роддома. Вероятно, причина была в послеродовой депрессии. 

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Теги: Киев, самоубийство, пенсионерка, многоэтажка
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Комментариев (1)
Здобуляка    25.10.2018, 18:28
Оценка:  +1
Здобуляка
Видимо от хорошей жизни...А ведь"медреформа"(в реальности,геноцид)ещё не стартовала...Нужно подождать немного,скоро подобных случаев станет гораздо больше...
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