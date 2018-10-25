Буду воровать: журналистка показала "беседу" цыган с активистами С14

Одна из цыганок, попавшаяся на воровстве, начала кричать, что ей ничего за это не будет.

На улицах Киева активисты С14 поймали на воровстве женщин цыганской национальности, после чего женщины начали проявлять агрессию и устроили скандал.

Об этом в Facebook сообщила журналист Лилия Рагуцкая, которая опубликовала видео инцидента.

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“Да не фоткай! Я тебя убью! Убью тебя! - визжала мне сегодня эта милая девушка ромской национальности, пытаясь вырвать из рук телефон. Другая ее приятельница тем временем уверенно рассказывала: буду воровать и ничего мне за это не будет. И таки не будет, учитывая, что за пару часов до этого этих же красавиц активисты доставили в райотдел, потому что они людей грабили среди бела дня“, - написала журналистка.

“Расскажите мне теперь о толерантности и о том, что цыган дискриминируют по этническому признаку“, - добавила в подписи Рагуцкая.

Напомним, 23 октября активисты организации С14 выгнали из-под южной стороны Киевского вокзала группы цыган, которые также попадались на воровстве. Активисты отмечали, что полиция никаким образом не способствовала решению проблемы.