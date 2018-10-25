Буду воровать: журналистка показала "беседу" цыган с активистами С14
На улицах Киева активисты С14 поймали на воровстве женщин цыганской национальности, после чего женщины начали проявлять агрессию и устроили скандал.
Об этом в Facebook сообщила журналист Лилия Рагуцкая, которая опубликовала видео инцидента.
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“Да не фоткай! Я тебя убью! Убью тебя! - визжала мне сегодня эта милая девушка ромской национальности, пытаясь вырвать из рук телефон. Другая ее приятельница тем временем уверенно рассказывала: буду воровать и ничего мне за это не будет. И таки не будет, учитывая, что за пару часов до этого этих же красавиц активисты доставили в райотдел, потому что они людей грабили среди бела дня“, - написала журналистка.
“Расскажите мне теперь о толерантности и о том, что цыган дискриминируют по этническому признаку“, - добавила в подписи Рагуцкая.
Напомним, 23 октября активисты организации С14 выгнали из-под южной стороны Киевского вокзала группы цыган, которые также попадались на воровстве. Активисты отмечали, что полиция никаким образом не способствовала решению проблемы.