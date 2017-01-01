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В Киеве на выходных поменяют маршруты автобусов и троллейбусов

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Изменения в маршрутах связаны с проведением продовольственных ярмарок.
В Киевпасстрансе заявили об изменении маршрутов
В Киевпасстрансе заявили об изменении маршрутов
kievvlast.com.ua

В Киеве временно изменят маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов. Связано это с проведением продовольственных ярмарок 27-28 октября. 

Троллейбусы № 34, № 37 и автобусы №6, № 31, № 61 изменят движение на два дня. Об этом проинформировали в пресс-службе КП Киевпастранс.

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Ярмарки будут проходить на улице Марины Цветаевой (от улицы Владимира Маяковского до улицы Николая Закревского), улице Лесковской (от улицы Милославской до улицы Радунской)  и улице Иорданской (от улицы Александра Архипенко к улице Степана Бандеры). Изменения будут действовать от начала ярмарки и до ее окончания.

Перемены в маршрутах временные - когда закончатся ярмарки, все будет по-старому
Перемены в маршрутах временные - когда закончатся ярмарки, все будет по-старому
kpt.kiev.ua

27 октября движение организовано:

  • Троллейбусов №34: от улицы Северной — улица Героев Сталинграда — улица Маршала Тимошенко — проспект Героев Сталинграда — улица Степана Бандеры и в обратном направлении.
  • Троллейбусов №37а — по трассе маршрута № 37.
  • Автобусов №6 от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую).
  • Автобусов №61 от железнодорожной станции Троещина до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую).

Киевпасстранс изменил движение автобусов и троллейбусов
Киевпасстранс изменил движение автобусов и троллейбусов
kpt.kiev.ua

28 октября движение автобусов № 31 организовано:

От станции метро Политехнический институт до улицы Отто Шмидта по своей трассе, далее —  улица Отто Шмидта — улица Нагорная, дальше по привычному маршруту.

перемены в силе только 27-28 октября
перемены в силе только 27-28 октября
kpt.kiev.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за провала асфальта перекрыли Голосеевский проспект.

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Теги: Киев, Киевпасстранс, транспорт, троллейбус, автобус, маршрут, выходные, ярмарка
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