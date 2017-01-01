В 2019 году к дата-центру будут подключены все камеры видеонаблюдения в школах и садах - КГГА

Киевская городская государственная администрация планирует в следующем году подключить к городскому дата-центр все камеры видеонаблюдения, монтируемые в школах и детских садах, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Об этом сообщает пресс-служба.

“Детей чужих не бывает, и безопасность каждого ребенка - важнейшая задача. Во всех школах и садиках установлены камеры видеонаблюдения. Сейчас в большинстве школ запись с видеокамер хранится на локальных серверах, в части - уже передается на серверы городского дата-центра. Задача города - вывести стрим из всех камер централизованно. Соответствующие работы уже идут, и в следующем году стрим из всех школ будет выведен на серверы дата-центра. Также, кроме камер, в каждом учебном заведении монтирована “тревожная кнопка“. Как мы увидели сегодня, охранные компании выдерживают норматив и в течение 5-9 минут приезжают на место“, - заявил В.Мондриевский во время проверки функционирования системы видеонаблюдения и “тревожных кнопок“ в учебных заведениях столицы.

Заместитель председателя КГГА отметил, что приоритетной задачей в рамках развития Kyiv Smart City мэр Виталий Кличко определил обеспечения безопасности столицы.

В свою очередь, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров сообщил, что состоянием на четверг, 25 октября, установлено 2006 камер видеонаблюдения в 938 объектах: детских садах и школах.

В КГГА напомнили, что 18 октября во время пленарного заседания Киевского городского совета В.Кличко дал городским службам поручение проверить функциональность системы видеонаблюдения во всех столичных школах, садах и других учебных заведениях.

Администратором системы видеонаблюдения является коммунальное предприятие “Информатика“.

Данные, полученные с использованием средств видеофиксации, хранятся в системе в течение 30 календарных дней, а затем автоматически уничтожаются.

Система видеонаблюдения является частью комплексных целевых программ “Электронная столица“ и профилактики и противодействия преступности “Безопасная столица“.