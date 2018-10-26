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Переименовали: на станции метро Почайна повесили новые буквы

Комментариев: 4
Новый алюминиевые буквы обошлись бюджету Киева в 425 тысяч гривен.
Процесс полного переименования закончится в ближайшие дни
Процесс полного переименования закончится в ближайшие дни
facebook.com/kyivmetro

В Киеве на стене станции метро Почайна установили новое название. В пресс-службе КП Киевский метрополитен сообщили, что полное завершение процесса переименования станции и установка букв будет проведена в ближайшие дни.

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Согласно февральскому решению Киевсовета о переименовании станции Петровка на Почайну, а также Куреневско-Красноармейской линии метро на Оболонско-Теремковскую, метрополитен уже перепечатал все карты в вагонах поездов, заменил название в навигации каждой станции, а также внес изменения во всю документацию.

Кроме того, на станции Почайна уже открыли новый сервисный центр. Пассажиры смогут разобраться с работой карточки и подобрать выгодный тариф. Сервис-центр действует рядом с выходом к городской электричке.

КП уже заменила документацию и обновила навигацию
КП уже заменила документацию и обновила навигацию
На станции также работает новый сервисный центр
На станции также работает новый сервисный центр

Отметим, что городскому бюджету новые алюминиевые буквы для станции обошлись в 425 тысяч гривен.

Напомним, в мае Киевский метрополитен в пятый раз перенес проведение тендера на строительство линии метро на Виноградарь и в частности на строительство участка Сырецко-Печерской линии, который должен соединиться с станцией Сырец.

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Теги: Киевметрополитен, станция метро, Почайна
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Комментариев (4)
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Anvla    26.10.2018, 13:16
Оценка:  +2
Anvla
То високотехнологічні букви, ви що, не розумієтє? без них метро не поїде, тому і вартість така.
Shurik@    26.10.2018, 13:13
Оценка:  +3
Shurik@
425 тысяч гривен. за буквы??? реально? я бы за ети деньги 10 таких сделал!
Nikonori    26.10.2018, 13:09
Оценка:  +1
Nikonori
Буквы как на Золотых воротах
SEMPENTY    26.10.2018, 13:03
Оценка:  +3
SEMPENTY
А кому мешало название Петровка? Дебилы. Очередной дерибан бюджетных денег.
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