Переименовали: на станции метро Почайна повесили новые буквы

Новый алюминиевые буквы обошлись бюджету Киева в 425 тысяч гривен.

В Киеве на стене станции метро Почайна установили новое название. В пресс-службе КП Киевский метрополитен сообщили, что полное завершение процесса переименования станции и установка букв будет проведена в ближайшие дни.

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Согласно февральскому решению Киевсовета о переименовании станции Петровка на Почайну, а также Куреневско-Красноармейской линии метро на Оболонско-Теремковскую, метрополитен уже перепечатал все карты в вагонах поездов, заменил название в навигации каждой станции, а также внес изменения во всю документацию.

Кроме того, на станции Почайна уже открыли новый сервисный центр. Пассажиры смогут разобраться с работой карточки и подобрать выгодный тариф. Сервис-центр действует рядом с выходом к городской электричке.

КП уже заменила документацию и обновила навигацию

На станции также работает новый сервисный центр

Отметим, что городскому бюджету новые алюминиевые буквы для станции обошлись в 425 тысяч гривен.

Напомним, в мае Киевский метрополитен в пятый раз перенес проведение тендера на строительство линии метро на Виноградарь и в частности на строительство участка Сырецко-Печерской линии, который должен соединиться с станцией Сырец.