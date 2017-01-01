В Киеве поезд насмерть сбил мужчину

Тело отлетело примерно на 50 метров от места происшествия.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался на месте скриншот

В Киеве произошла кровавая трагедия на железнодорожных путях – поезд сбил насмерть человека. Инцидент произошел на улице Киеве Николая Гринченко возле ТРЦ Ocean Plaza, пишет dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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“Опять труп на путях за “Оушен Плаза“... Парня лет 30 сбило поездом... Смерть наступила мгновенно“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, от сильного удара тело мужчины отбросило примерно на 50 метров.

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Напомним, ранее во Львовской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Как сообщалось, уставший подросток возвращалась с работы домой и не заметила приближения состава.