Вертолетную площадку Януковича передали киевской общине

В мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от Блока Петра Порошенко Максима Ефимова.

С 2014 года площадка находилась под арестом УНИАН

Вертолетную площадку беглого экс-перзидента Виктора Януковича, которая находится в столице на Парковой аллее, официально передали в управление КП Центр организации дорожного движения в Киеве.

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Официальную передачу осуществили с участием представителя прокуратуры Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Отныне весь конгрессно-выставочный центр Парковый на Парковой дороге в Печерском районе передали на баланс КП.

КП Центр организации дорожного движения принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, “лежачими полицейскими“, автоматизированными системами дорожного движения.

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ГПУ с 2014 года расследовала дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца Паркового - ООО Амадеус Ко.

Напомним, вертолетная площадка с 2014 года находилась под арестом, однако мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от Блока Петра Порошенко Максима Ефимова.