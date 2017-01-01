В Киеве работу трех станций метро могут ограничить из-за футбола

В воскресенье возможно ограничение на вход в станции киевского метро в центральной части столицы.

В Киеве в воскресенье, 28 октября, могут частично ограничить функционирование трех станций столичного метрополитена в связи с проведением футбольного матча между командами Динамо и Львов.

Об этом сообщается на странице Тwitter столичного метрополитена.

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Планируется, что после окончания игры, для обеспечения надлежащей перевозки большого количества пассажиров, возможно ограничение на вход в станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

28.10, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» матчу між «Динамо» та «Львів», можливі зміни у роботі метро.

Так, після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, МОЖЛИВЕ обмеження на вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». pic.twitter.com/P5fKeFSp6I — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 26 октября 2018 г.

Как сообщалось 24 октября, в метро Рима рухнул эскалатор с футбольными фанатами, среди пострадавших были украинцы.