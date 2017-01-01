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В Киеве работу трех станций метро могут ограничить из-за футбола

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В воскресенье возможно ограничение на вход в станции киевского метро в центральной части столицы.
Метро Киева предупредило о возможных ограничениях 28 октября
Метро Киева предупредило о возможных ограничениях 28 октября
twitter.com/kyivmetroalerts

В Киеве в воскресенье, 28 октября, могут частично ограничить функционирование трех станций столичного метрополитена в связи с проведением футбольного матча между командами Динамо и Львов.

Об этом сообщается на странице Тwitter столичного метрополитена.

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Планируется, что после окончания игры, для обеспечения надлежащей перевозки большого количества пассажиров, возможно ограничение на вход в станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Как сообщалось 24 октября, в метро Рима рухнул эскалатор с футбольными фанатами, среди пострадавших были украинцы.

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Теги: Киев, футбол, Метрополитен, метро, матч, Киевское метро, метрополитен киев
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