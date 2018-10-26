Киев парализовали пробки

Движение затруднено на проспекте Победы, ул. Елены Телиги, на Крещатике, ул. Большая Житомирская, бульваре Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе.

В Киеве вечером в пятницу, 26 октября, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Пробки наблюдаются на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, на ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, Подоле, ул. Новоконстантиновской, бульваре Тараса Шевченко, на Крещатике, ул. Большая Житомирская, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе.

Движение осложнено в районе станций метро Олимпийская, Кловская, Театральная, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого, Почайна.

Также непростая ситуация на Дарницком шоссе, в районе Дарницкой площади, Харьковском шоссе, Броварском проспекте.

Ранее было опубликовано видео о жизни Киева, снятое с высоты птичьего полета.

Напомним, в Киеве 28 октября могут ограничить работу трех станций метро в связи с проведением футбольного матча.

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