Возле бара в Киеве произошла драка со стрельбой

За замечание о езде по тротуару водитель прострелил оппоненту ногу и скрылся на автомобиле.

В центре Киева Возле бара Signal произошла стрельба, сообщает Информатор.

Инцидент произошел в пятницу, 26 октября, около 22:30. Мужчина с девушкой прострелили парню ногу и скрылись на автомобиле Maybach, сообщает издание.

По словам очевидцев, мужчина с девушкой на автомобиле Maybach заехали на тротуар возле бара Signal. На замечания прохожих, что тротуар - это не проезжая часть, они вышли из машины и устроили драку. В разгар потасовки водитель Maybach достал, предположительно, пистолет, стреляющий резиновыми пулями, и выстрелил своему оппоненту в ногу. После этого, пара села обратно в автомобиль и скрылась в неизвестном направлении.

В результате попадания резиновой пули, у парня открылось сильное кровотечение. Его забрала машина скорой помощи.

На месте работали два экипажа патрульной полиции и медики.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения.

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