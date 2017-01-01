В результате пожара полностью сгорело три автомобиля, еще четыре повреждены. Причины возгорания устанавливаются.

В Киеве утром в субботу, 27 октября, во время пожара на станции технического обслуживания сгорели семь автомобилей. Об этом сообщает пресс-службастоличной ГСЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Комышинской, 4а в Голосеевском районе поступило в 06:56.

Установлено, что пожар возник на территории СТО в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м.

В 08:23 пожар удалось локализовать, при этом предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 – ликвидировать.

В результате пожара сгорело три автомобиля, а также четыре повреждены. Кроме этого, сгорело и повреждено оборудование СТО и инструменты.

Cмотрите фотогалерею: На СТО в Киеве сгорели семь автомобилей

Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом сожгли два автомобиля работницы Коцюбинского поселкового совета Дарье Александровой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet