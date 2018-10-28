Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве двух детей в Киеве

Женщина заявила, что ее дети пошли купаться в озере в Дарницком районе. Водолазы нашли их утопленными.

Правоохранители неподалеку от Чернигова задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в воскресенье, 28 октября.

Вечером 26 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочка 2012 года рождения, и мальчик 2013 года рождения) и пропала. После объявления в розыск женщину нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

"Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье об умышленном убийстве двух и больше людей (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в одном из подвалов Одессы нашли мертвую женщину. Ее руки были связаны, а на теле обнаружили незначительные царапины.

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