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Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве двух детей в Киеве

Комментариев: 1
Женщина заявила, что ее дети пошли купаться в озере в Дарницком районе. Водолазы нашли их утопленными.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение
Корреспондент.net

Правоохранители неподалеку от Чернигова задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в воскресенье, 28 октября.

Вечером 26 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочка 2012 года рождения, и мальчик 2013 года рождения) и пропала. После объявления в розыск женщину  нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

"Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье об умышленном убийстве двух и больше людей (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в одном из подвалов Одессы нашли мертвую женщину. Ее руки были связаны, а на теле обнаружили незначительные царапины.

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Теги: Киев, дети, убийства, полиция, женщина, убийство, утопленник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здобуляка    28.10.2018, 11:45
Оценка:  0
Здобуляка
А в АТО она случаем,не служила?
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