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Нардеп Арьев вызвал полицию на вечеринку из-за пионерских галстуков

Комментариев: 1
Инцидент произошел в Дворце спорта во время проведения концерта Дискотека 80-х.
Арьев написал заявление в полицию
Арьев написал заявление в полицию
Скриншот видео

Народный депутат Украины и глава делегации в ПАСЕ Владимир Арьев вызвал полицию на концерт Дискотека 80-х из-за того, что на мероприятие пришли люди в красных пионерских галстуках.

Об этом Арьев написал  в Facebook.

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“Пошел с женой Наталья Фицич во Дворец Спорта на “Дискотеку 80-х“. Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?“ - отметил нардеп.

Ранее сообщалось о том, что в Таллине открыли мемориал жертвам коммунизма. На монументе высечены имена более 22 тысяч эстонцев, погибших в результате действий советской власти.

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Теги: киев, арьев, дворец спорта, дискотека 80, пионерские галстуки, полиция
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Комментариев (1)
Котофунтик    28.10.2018, 13:09
Оценка:  +1
Котофунтик
То есть,если он на Хеллоуин попадёт,то тоже "мертвецов" ряженых испугается?? О адекватный? А понятие-"по приколу" не понимает?))
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