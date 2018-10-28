Нардеп Арьев вызвал полицию на вечеринку из-за пионерских галстуков

Инцидент произошел в Дворце спорта во время проведения концерта Дискотека 80-х.

Народный депутат Украины и глава делегации в ПАСЕ Владимир Арьев вызвал полицию на концерт Дискотека 80-х из-за того, что на мероприятие пришли люди в красных пионерских галстуках.

Об этом Арьев написал в Facebook.

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“Пошел с женой Наталья Фицич во Дворец Спорта на “Дискотеку 80-х“. Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?“ - отметил нардеп.

Ранее сообщалось о том, что в Таллине открыли мемориал жертвам коммунизма. На монументе высечены имена более 22 тысяч эстонцев, погибших в результате действий советской власти.