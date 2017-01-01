Накормила и утопила: Что известно о матери, убившей двух детей

Подозреваемая свою причастность к убийству не отрицает. В ближайшее время будет проведена экспертиза.

В воскресенье, 28 октября, полиция Киева в озере Серебряный кол обнаружила тела двух детей: мальчика и девочки. В убийстве несовершеннолетних подозревается мать, которую задержали под Черниговом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Подозреваемой оказалась 36-летняя Екатерина Бабкина. С мужем женщина развелась полтора года назад. Заявление о розыске пропавших детей подал в полицию отец и экс-муж после того, как телефон погибшего мальчика обнаружил консьерж.

В полиции сообщили, что 26 октября женщина накормила детей в ресторане Mister Cat и отвела купаться на озеро. Там, по подозрению правоохранителей, мать убила детей и пешком отправилась в Чернигов.

На месте преступления женщина вела себя спокойно, вину не отрицала. Подозреваемой грозит 15 лет заключения или пожизненное.

Напомним, ранее в Киеве молодая мама выбросилась из окна роддома.