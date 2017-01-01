В Киеве "заминировали" универмаг Украина

Все посетители и персонал универмага эвакуированы из здания. Помещения обследуют взрывотехники.

Сотрудники полиции ищут взрывчатку в киевском универмаге Украина на проспекте Победы. Об этом сообщает УНН в воскресенье, 28 октября.

По словам сотрудников полиции, которые охраняют огражден периметр, информация о заминировании поступила на линию 102 около полутора часов назад. Сейчас все посетители и персонал эвакуированы из здания, помещения обследуют взрывотехники, – говорится в сообщении.

Сколько времени может занять проверка – точно неизвестно, так как площадь универмага очень велика.

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Напомним, 26 октября в Днепре в полицию поступило сообщение о минировании Амурского моста. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вскоре "минера" задержали.

А уже 27 октября в Днепре на протяжении дня "минировали" гостиницы, фитнес-центры и бизнес-центры. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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